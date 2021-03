Kiel

Was für eine Woche - mal wieder. Am Sonntagabend bescherte das Los den Störchen eine ziemlich, nun ja, anspruchsvolle Aufgabe im DFB-Pokal-Halbfinale. Am 1. oder 2. Mai geht es ins Westfalenstadion zu Borussia Dortmund. Am Montagabend dann der glückliche, aber nicht minder umjubelte Punkt beim Hamburger SV. Und am Freitag geht es für Holstein Kiel schon weiter beim 1. FC Heidenheim.

Ist der BVB für die KSV Endstation - oder nur die Durchgangsstation auf dem Weg nach Berlin? Was kann in der Zweiten Liga der Punkt beim HSV am Ende wert sein? Und sind die Vielspieler von der Förde angesichts des Kräfteverschleißes in der Lage, den so heimstarken Heidenheimer etwas entgegenzusetzen?

Über diese Fragen diskutieren KN-Holstein-Reporter Marco Nehmer und Holstein-Experte Andreas Geidel in der 23. Folge von "Holstein eins zu eins", dem Video-Format der Kieler Nachrichten, das während der Saison wöchentlich auf KN-online erscheint.