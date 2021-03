Kiel

Insgesamt sechs Corona-Fälle beklagt die KSV Holstein, in der am Mittwoch endenden Isolation schotteten sich die Störche komplett ab. Eine mediale Einigelung aber hat schon vor der Quarantäne begonnen. Was bedeutet das auch für unsere Arbeit? Und wie sehr befeuert das eine durch die Pandemie ohnehin entstehende Entfremdung zwischen Fans und Profiklubs?

Außerdem: Die Ruhe vor dem Sturm - nach der Länderspielpause stehen den Störchen drei Englische Wochen ins Haus. Wie richtungsweisend werden die Spiele in Bochum und Heidenheim rund um die Osterfeiertage? Wie kommen die Störche aus den Startlöchern? Ab Donnerstag wird wieder trainiert.