Kiel

Hat Holstein Kiel durch die Verletzung von Fin Bartels jetzt ein Problem? Kann Stefan Thesker nach dreieinhalb Monaten ohne Pflichtspiel seinen Stammplatz auf Anhieb zurückgewinnen? Und ist für Zweitliga-Spitzenreiter Holstein ein Sieg beim Aufsteiger Würzburger Kickers wirklich Pflicht?

Diese Fragen diskutieren KN-Sportchef Alexander Hahn und Reporter Marco Nehmer in der dritten Folge von " Holstein eins zu eins", dem neuen Video-Format der Kieler Nachrichten, das ab sofort und während der Saison wöchentlich auf KN-online erscheint.

Im " Gutenberg", der einst unter dem Namen "Storchnest" firmierenden Holstein-Fan-Kneipe in Kiel, sprechen in wechselnder Besetzung die KN-Holstein-Reporter Marco Nehmer und Niklas Schomburg jeden Mittwoch über das, was die Fans der KSV bewegt. Mal miteinander, mal gegeneinander, mal mit Gästen - aber immer meinungsstark und nah am Geschehen rund um die Störche.

Holstein eins zu eins , Folge 3

