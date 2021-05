Kiel

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, ist vor dem Spiel, ist vor dem Spiel... Holstein Kiel ist mittendrin im Monster-Endspurt der Saison. Und hat sich mit dem Sieg über Sandhausen und dem damit verbundenen Sprung auf Tabellenplatz drei in eine hervorragende Ausgangsposition gebracht. Das 0:5 im DFB-Pokal-Halbfinale in Dortmund? Vergangenheit! Die Gegenwart heißt: Aufstiegskampf.

Dass man in Dortmund eine halbe Stunde lang hergespielt wurde - geschenkt. Die wichtigeren Aufgaben heißen: Sandhausen (erledigt), St. Pauli (am Freitag), Hannover (am Montag) und Co. Wo steht die KSV nach dem Nord-Doppelschlag? Wie sieht es mit den Kräften aus? Und was droht da in Sachen Gelbsperren?

Über diese und andere Themen sprechen die Holstein-Reporter Marco Nehmer und Niklas Schomburg in der 31. Folge von "Holstein eins zu eins", dem Video- und Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das während der Saison wöchentlich auf KN-online und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.