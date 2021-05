Kiel

Was für ein Krimi! In Karlsruhe verpasste Holstein Kiel durch ein 2:3 den direkten Bundesliga-Aufstieg - nun kommt alles auf das Spiel am Sonntag gegen Darmstadt an. Die Konstellation verspricht einen Zweitliga-Thriller vom Feinsten.

Denn neben der Spannung des zeitgleich in Kiel, Fürth und Bochum ausgetragenen Aufstiegskampfes an sich kommt mit Darmstadt eine Truppe nach Kiel, die mit Ex-Kielern gespickt ist - Trainer Markus Anfang, Fußballgott Patrick Herrmann, Mathias Honsak, Fabian Schnellhardt, Sportchef Carsten Wehlmann... Nicht auszudenken, wenn es am Ende die "Kieler Filiale" in Hessen ist, die den Störchen die Bundesliga verwehrt!

Ganz egal, ob die KSV den Sprung in die Beletage des deutschen Fußballs schafft oder der Umweg über die Relegation angetreten werden muss - die Kieler Fans werden mitfiebern. Und dabei hoffentlich ein leuchtendes Beispiel für Fußball-Feier oder -Trauer abgeben.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Über diese und andere Themen sprechen Holstein-Reporter Niklas Schomburg und Holstein-Experte Andreas "Opa" Geidel in der 33. Folge von "Holstein eins zu eins", dem Video- und Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das während der Saison wöchentlich auf KN-online und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.