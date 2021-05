Kiel

Zweimal ging Holstein Kiel mit einer Führung in die Halbzeitpause, war zweimal in der Blitztabelle aufgestiegen - und gab zweimal die Bundesligazugehörigkeit aus der Hand. Auf das 2:3 in Karlsruhe folgte am Sonntag ein fast baugleiches 2:3 gegen Darmstadt.

Lag es an den Nerven? An den schweren Beinen? Oder schlicht an der Qualität? Und was braucht es jetzt für die Trendumkehr in den Relegationsspielen gegen den Erstliga-16., den 1. FC Köln, am Mittwoch und am Sonnabend? Oder ist der große Traum schon geplatzt?

