Kiel

Eine Wahnsinns-Saison 2020/21 endet ohne die Krönung: Holstein Kiel verliert im Relegations-Rückspiel gegen den 1. FC Köln nach einem 1:0 im Hinspiel mit 1:5, muss den Traum vom Aufstieg in die Bundesliga damit endgültig begraben.

Bitter, aber nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen nicht überraschend. Die Störche fuhren auf der Felge, waren am Ende chancenlos. Damit steht die KSV vor einer weiteren Spielzeit in der Zweiten Liga - und die wird anspruchsvoll wie nie. Denn für Holstein geht es darum, wichtige Schlüsselpositionen neu zu besetzen, um auch gegen Werder, Schalke und Co. bestehen zu können. Und dann ist da noch die Trainerfrage.

Über diese und andere Themen sprechen die Holstein-Reporter Marco Nehmer und Niklas Schomburg in der 35. und letzten Folge von "Holstein eins zu eins", dem Video- und Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das während der Saison wöchentlich auf KN-online und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.