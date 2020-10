Folge 5 des neuen Video-Talks "Holstein eins zu eins" aus dem Gutenberg: Die KN-Reporter Marco Nehmer und Niklas Schomburg diskutieren über das, was in dieser Woche bei Holstein Kiel wichtig ist. Diesmal: die Fehler beim 1:3 gegen Fürth. Und: Die Corona-Krise rückt wieder näher an den Fußball heran.