Kiel

Schon wieder ein Platzverweis - ist Holstein eine Rüpeltruppe? Oder ist der letzte Platz in der Fairnesstabelle eine wenig aussagekräftige Momentaufnahme? Möglich, dass in einem umkämpften Nordduell gegen den Hamburger SV am kommenden Montag einige Karten hinzukommen werden. Vor dem großen Showdown im Kieler Flutlicht stellt sich in Kiel vor allem eine Frage: Wie stoppt man HSV-Torjäger Simon Terodde? Und: Wer steht dann im Kieler Kasten?

Diese Fragen diskutieren die KN-Holstein-Reporter Marco Nehmer in der sechsten Folge von " Holstein eins zu eins", dem Video-Format der Kieler Nachrichten, das während der Saison wöchentlich auf KN-online erscheint.

Im " Gutenberg", der einst unter dem Namen "Storchnest" firmierenden Holstein-Fan-Kneipe in Kiel, sprechen in wechselnder Besetzung die Holstein-Reporter Marco Nehmer und Niklas Schomburg jeden Mittwoch über das, was die Fans der KSV bewegt. Mal miteinander, mal gegeneinander, mal mit Gästen – aber immer meinungsstark und nah am Geschehen rund um die Störche.