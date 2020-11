Kiel

Hat Holstein Kiel mit dem 1:1 in letzter Minute im Nordduell mit dem Hamburger SV einmal mehr unter Beweis gestellt, zu den Spitzenteams der Zweiten Liga zu gehören? Kommt die Pause jetzt zur Unzeit oder gerade richtig? Und was ist vom "Hauptpreis" im DFB-Pokal, dem Zweitrunden-Los Bayern München zu halten?

Diese Fragen diskutieren die KN-Holstein-Reporter Niklas Schomburg und Marco Nehmer in der siebten Folge von " Holstein eins zu eins", dem neuen Video-Format der Kieler Nachrichten, das ab sofort und während der Saison wöchentlich auf KN-online erscheint.

Video: Holstein eins zu eins , Folge 7

Im " Gutenberg", der einst unter dem Namen "Storchnest" firmierenden Holstein-Fan-Kneipe in Kiel, sprechen in wechselnder Besetzung die Holstein-Reporter Marco Nehmer und Niklas Schomburg jeden Mittwoch über das, was die Fans der KSV bewegt. Mal miteinander, mal gegeneinander, mal mit Gästen – aber immer meinungsstark und nah am Geschehen rund um die Störche.