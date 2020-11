Kiel

Wie sinnvoll sind Länderspielreisen in Zeiten der Corona-Pandemie? Wie geht es Jae-Sung Lee, nachdem in Südkoreas Nationalteam acht Corona-Fälle auftraten? Wie schlägt sich Holstein nach dem freien Wochenende gegen Heidenheim? Und wer wird am Sonnabend im Kieler Kasten stehen?

Video: Holstein 1 zu 1, Folge 8

Diese und andere Fragen diskutieren KN-Holstein-Reporter Niklas Schomburg und Holstein-Experte Andreas "Opa" Geidel in der achten Folge von " Holstein eins zu eins", dem Video-Format der Kieler Nachrichten, das während der Saison wöchentlich auf KN-online erscheint.