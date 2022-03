„Holstein eins zu eins“: Handys weg – jetzt kommt erst mal Darmstadt

Kiel

Holstein Kiel kam die Länderspielpause in der Zweiten Fußball-Bundesliga gelegen. Zum Wundenlecken, Verletzungen auskurieren, durchschnaufen. Dank des 1:0-Heimsieges gegen den FC Ingolstadt war das möglich. Jetzt biegt die Saison auf die Zielgerade ein. Die erste von vielen knackigen Aufgaben, die auf die Störche noch wartet: der SV Darmstadt 98.

Beim Ex-Klub von Holstein-Verteidiger Marco Komenda sieht die Personalsituation noch magerer aus als zuletzt bei der KSV. Nur zwölf Spieler trainierten am Montag unter Torsten Lieberknecht – kein Grund, die Lilien auf die leichte Schulter zu nehmen (in Holsteins Situation erst recht nicht).

Ob auch Holsteins WM-Qualifikant „Otschi“ Wriedt am Böllenfalltor dabei sein wird? Am Dienstagabend löste der KSV-Stürmer mit Ghana das Ticket für das Turnier, das im Winter in Katar steigt. Der 27-Jährige muss es zwar erst noch in das WM-Aufgebot schaffen, die beiden Podcast-Sprecher formulieren aber schon jetzt die KSV-Losung für das Turnier: „Wir sind Ghana!“ Zudem werden die von zahlreichen Smartphones gefilmten Feierlichkeiten in der Kabine der „Black Stars“ unter die Lupe genommen – und was Holstein daraus lernen kann.

