Kiel

Da legen die Konkurrenten aus Bochum, Fürth und Hannover mit Siegen vor - und was macht Holstein Kiel? Gewinnt das Spitzen- und Schlüsselspiel bei Fortuna Düsseldorf einfach mal derart souverän mit 2:0, dass man nur sagen kann: Das war erstligareif.

War das aber auch schon eine Vorentscheidung, was das Rennen um die Aufstiegsplätze angeht? Sind die Würzburger Kickers am Freitagabend vielleicht in der Lage, die Kieler Siegersuppe gleich wieder zu versalzen? Und wie weit ist die KSV nach der Auslosung des Pokal-Viertelfinals jetzt noch von Berlin entfernt?

Über diese Fragen diskutieren die KN-Holstein-Reporter Niklas Schomburg und Marco Nehmer in der 19. Folge von "Holstein eins zu eins", dem Video-Format der Kieler Nachrichten, das während der Saison wöchentlich auf KN-online erscheint.