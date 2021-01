Kiel

Was für eine Woche. Erst der historische Triumph im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München, dann die 2:3-Enttäuschung in der Zweiten Fußball-Bundesliga gegen den Karlsruher SC – Holstein Kiel sitzt gerade in der Achterbahn.

Was ist die Sensation vom vergangenen Mittwoch für den Verein wert - auch über den Liga-Alltag hinaus? Was kommt da am Sonntag bei der "KSV-Filiale" Darmstadt 98 auf die Störche zu? Und sollte Holstein Kiels Sportchef Uwe Stöver nach den Abgängen von Lion Lauberbach, Makana Baku und David Atanga jetzt nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen?

Über diese Fragen diskutieren die KN-Holstein-Reporter Niklas Schomburg und Marco Nehmer in der 16. Folge von " Holstein eins zu eins", dem Video-Format der Kieler Nachrichten, das während der Saison wöchentlich auf KN-online erscheint.