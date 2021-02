Kiel

Sie haben es schon wieder getan. 8:7 nach Elfmeterschießen ist das neue Lieblings-Ergebnis der Störche im DFB-Pokal. Nach dem FC Bayern musste nun Darmstadt 98 dran glauben. Holstein Kiel marschiert erstmals seit 2012 ins Viertelfinale.

Ist jetzt auch das Pokalfinale in Berlin drin? Welche Lehren lassen sich aus dem erneuten Triumph ziehen? Und was geht für Holstein am Montagabend beim so wichtigen Auswärtsspiel in der Liga gegen Fortuna Düsseldorf?

Über diese Fragen diskutieren die KN-Holstein-Reporter Niklas Schomburg und Marco Nehmer in der 18. Folge von "Holstein eins zu eins", dem Video-Format der Kieler Nachrichten, das während der Saison wöchentlich auf KN-online erscheint.