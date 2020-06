Kiel

Eine der ersten Nachrichten, die bei Holstein Kiels Cheftrainer Ole Werner am Sonntag nach Abpfiff der Partie gegen den 1. FC Nürnberg auf dem Handy aufploppten, kam von Christian Eichner. „Ja, ,Eiche’ hat mir schon geschrieben“, sagte Werner in der Pressekonferenz, angesprochen auf den Karlsruher Trainerkollegen. Gemeinsam absolvieren beide den – aktuell pausierenden – Fußballlehrer-Lehrgang, sind in der Sportschule Hennef sogar Tischnachbarn. Der genaue Inhalt der Nachricht blieb unter Verschluss, es dürfte aber ein dickes Dankeschön gewesen sein. Schließlich hatte Holstein mit dem 1:1 gerade die Schützenhilfe geleistet, die der KSC (2:1 in Fürth) dringend für den Zweitliga-Klassenerhalt brauchte.

Den Störchen war es auf dem Rasen zwar nicht um Schützenhilfe gegangen. Aber darum, sowohl den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden als auch jeglichen Verdacht eines Abschenkens zu zerstreuen. „Wir wollten unbedingt ein anderes Gesicht zeigen als in Osnabrück – das waren wir uns selbst schuldig, und das waren wir den Fans schuldig“, sagte Werner. Das taten sie. „Die Charakterfrage, die uns gestellt wurde, haben wir schnell beantwortet“, sagte Kapitän Hauke Wahl. Und doch fehlte es einmal mehr an der nötigen Konsequenz. „Wir haben noch mal alles herausgeholt, ich bin stolz auf die Mannschaft“, sagte Stefan Thesker. „Aber wir müssen dieses Ding auf jeden Fall gewinnen.“

Ein Spiel als Abziehbild einer ganzen Saison

Immer wieder die gleiche Kieler Leier. „Es war mehr drin – das sage ich gefühlt jede Woche“, so Wahl. „Wir müssen vorne und hinten konsequenter werden, das ist enorm wichtig für die kommende Saison.“ Das Finale als Abziehbild der gesamten Kieler Spielzeit, einer ereignisreichen Saison mit Höhen und Tiefen. An deren Ende der Klassenerhalt steht – nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. „Wir sind mit einem neuen Trainer gestartet, hatten dann früh einen Trainerwechsel und einen Wechsel auf der Position des Sportlichen Leiters. Die Corona-Krise kam dazwischen – es ist insgesamt viel auf uns eingeprasselt“, rekapitulierte Wahl. „Wenn man den Saisonstart sieht und dass wir dann zwei Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt sichern, können wir mit dem Erreichen des Minimalziels zufrieden sein.“

Mit positivem Gefühl geht auch Cheftrainer Ole Werner in die Sommerpause. „Diese Saison hatte Höhen und Tiefen, uns ist es gelungen, sie mit einem guten Spiel zu beschließen“, erklärte der 32-Jährige. „Es war in diesem Jahr mit der Mannschaft immer ein angenehmes Arbeiten, das Spaß gemacht hat. Ich war mit der Mentalität über das gesamte Jahr sehr zufrieden. Das habe ich auch nach dem Spiel im Kreis gesagt. Auch wenn die Wege bei dem einen oder anderen jetzt auseinander gehen – es sind ausschließlich Jungs, bei denen man sich freut, sie wiederzusehen.“

Dominik Schmidt : Abschied von einer prägenden Figur

Die Leihspieler Emmanuel Iyoha, Salih Özcan, Darko Todorovic und Salim Khelifi wurden ebenso verabschiedet wie Young-Jae Seo und Dominik Schmidt. Der Routinier zeigte in seinem letzten Spiel nach fünf Jahren Holstein noch mal, mit welchen Tugenden er den Kieler Weg maßgeblich mitgestaltete. Spielern wie ihm sei es zu verdanken, dass man aktuell überhaupt über Zweitligafußball in Kiel sprechen dürfe, hatte Ole Werner bereits vor der Partie gegen Nürnberg gesagt: „Mit ,Dome’ verlässt uns ein Gesicht dieses Vereins. Er ist ein Spieler, der hier Spuren hinterlassen hat.“

Wie es für Schmidt weitergeht, ist noch unklar. Am Montag ging es für ihn und die anderen Störche nach einer letzten Besprechung erst mal in die Sommerpause. Für Werner die erste seit Jahren: „Im letzten Jahr war es der Trainer-Lehrgang, davor eine Hüft-OP – also genügt mir sicher eine Woche, um etwas runterzukommen“, sagte er und ergänzte grinsend: „Wenn es dann mehr werden – momentan sieht es ja nach vier oder fünf aus – wird mir das auch nicht schaden. Dann sehe ich nächstes Jahr auch ein bisschen frischer aus.“

In der neuen Saison werde man wieder voll angreifen, so Wahl. Dominik Schmidts Erbe antreten sozusagen, den Zweitligafußball in Kiel weiter etablieren, weiter vorantreiben. Ein Auftakttermin steht noch nicht, angepeilt wird vom Dachverband DFL das zweite Septemberwochenende, an dem die erste Runde des DFB-Pokals gespielt werden soll. Egal, wann es losgeht: „Wir werden aus all den Ereignissen dieser Saison lernen und stärker zurückkommen“, sagte Thesker. Auch Wahl sieht Luft nach oben: „Für uns geht es darum, uns weiterzuentwickeln. Wir haben mit dieser jungen Mannschaft noch viel Steigerungspotenzial.“

