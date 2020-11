Zum fünften Mal in Folge ungeschlagen gegen den Hamburger SV. Aber viel wichtiger: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich beim 1:1 im Nordduell erneut in der Verfassung eines Spitzenteams präsentiert. Auch, weil die KSV in der Lage war, taktische Anpassungen nach der Pause sofort umzusetzen.