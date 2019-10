Stimmen zum Spiel

Verl

Ole Werner, Holstein-Cheftrainer: „Wir sind sehr enttäuscht. Zum einen, weil wir aus dem Wettbewerb ausgeschieden sind, zum anderen aber auch wegen unserer eigenen Leistung. Wir haben es nach einem guten Start nicht geschafft, spielbestimmend aufzutreten. So muss man am Ende des Tages sagen, dass im Elfmeterschießen eine Portion Unglück dabei war, wir aber auch erst mit Glück in dieses Elfmeterschießen gekommen sind.“

Guerino Capretti, Verl-Chefcoach: „Wir sind sehr stolz und happy. Ich könnte alle Glücksgefühle aufzählen, die es gibt. Wir haben Holstein hoch angelaufen, damit ihr Spiel nicht zur Entfaltung kommt. Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, wie sie nach dem Gegentor einfach weitergemacht hat. Sie hat an sich geglaubt und alles dafür getan, als Sieger vom Platz zu gehen. Wir hatten es nach dieser Leistung einfach verdient. Wir haben Geschichte geschrieben.“

Hauke Wahl: „Wir haben sehr fahrig gespielt, nicht gut verteidigt. Wir haben nicht ins Spiel gefunden und der Gegner hat es gut gemacht. Wir haben keine Chancen kreiert, uns hat die Durchschlagskraft gefehlt. Wir hatten Glück, überhaupt ins Elfmeterschießen gekommen zu sein. Es ist gut, dass es Sonntag in Bielefeld gleich wieder weitergeht. Da können wir einiges gut machen. Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen.“

