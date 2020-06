Kiel

Linksverteidiger Young-Jae Seo war vor der abgelaufenen Saison von Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg an die Förde gekommen, hatte bei der KSV Holstein einen Einjahresvertrag unterschrieben. Der Kontrakt hätte sich bei Erreichen einer gewissen Anzahl Spiele automatisch verlängert - diese Anzahl erreichte der 25-Jährige mit neun Einsätzen im Störchetrikot aber nicht. Der Verein lässt den Vertrag am 30. Juni auslaufen.

Nun hat Seo einen neuen Klub gefunden: Er wird in Zukunft für den südkoreanischen Zweitligisten Daejeon Hana Citizen auflaufen. Nach Informationen von KN-online hatte der Linksverteidiger fünf Angebote aus seiner Heimat vorliegen und entschied sich für den Klub, der ihm die beste Perspektive auf einen Stammplatz bieten konnte. Sein Vertrag beim aktuellen Tabellenzweiten in der 1,5-Millionen-Einwohner-Metropole im koreanischen Zentrum läuft ein Jahr.

Was wird aus Jae-Sung Lee ?

Seos Landsmann Jae-Sung Lee, mit zehn Treffern und acht Vorlagen bester Kieler Torschütze und Scorer, liebäugelt derweil nach unseren Informationen mit einem Wechsel in die Bundesliga. Der Vertrag des 27-Jährigen in Kiel läuft bis zum 30. Juni 2021 - möchte er wechseln, kann die KSV nur noch in dieser Transferperiode eine angemessene Ablöse kassieren. Lee, der sich in Deutschland sehr wohlfühlt, befindet sich aktuell auf dem Weg nach Südkorea, seine Berater - Unique Sports Management aus London, Klienten unter anderem Aaron Wan-Bissaka/ Manchester United und Ryan Sessegnon/ Tottenham Hotspur - sondieren den Markt und knüpfen Kontakte in die höchste deutsche Spielklasse. Ein mögliches Ziel ist dem Vernehmen nach der FC Augsburg, der in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit südkoreanischen Profis gemacht hat.

Und auch aus dem Ausland gibt es weiter Interessenten: Crystal Palace aus der englischen Premier League soll Kontakt zu Lees Beratern aufgenommen haben. Eine offizielle Anfrage eines Klubs indes gebe es nicht, sagte Holsteins Sportchef Uwe Stöver auf Nachfrage, weder aus der Bundesliga noch aus dem Ausland. "Auch keine inoffizielle."

