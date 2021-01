Kiel

Die KSV Holstein verwies auf Anfrage von KN-Online auf das gültige Arbeitspapier des Stürmers bis 30. Juni dieses Jahres. Sportchef Uwe Stöver stellte klar: „Unsere Haltung hat sich seit dem Sommer nicht geändert: Wir als Holstein Kiel werden im Winter keinen Schlüsselspieler ziehen lassen.“

Im vergangenen Sommer, so das Statement des Klubs, hätten die sportlich Verantwortlichen der KSV um Stöver und Cheftrainer Ole Werner die Entscheidung getroffen, trotz zu erwartender wirtschaftlicher Einbußen aufgrund der Corona-Pandemie im Sinne der sportlichen Zielsetzung für die kommende Saison wichtige Schlüsselspieler zu halten. „Diese Entscheidung steht, und wir erwarten von Janni, dass er sich somit bis zum letzten Spiel in dieser Saison zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft stellt und alles geben wird“, erklärte Stöver. Zumal die Entscheidungen zu jeder Zeit offen und transparent mit Spielern und Beratern kommuniziert worden seien.

Im Sommer kann Serra nach Ende seines Vertrages ablösefrei wechseln, angeblich soll mit Bundesligist Arminia Bielefeld bereits eine Übereinkunft erzielt worden sein. Serra aber will sofort weg, sieht sich offenkundig ausgebremst. Der Formulierung seines Beraters, der Verein verwehre Serra wiederholt den Weg in die Bundesliga, tritt Holstein entschieden entgegen – schon aus rein formellen Gründen: „Entgegen der Aussage des Beraters von Janni Serra lagen uns weder im Sommer, noch liegen uns zum jetzigen Zeitpunkt konkrete Angebote vor, mit denen wir uns auseinandersetzen konnten“, erklärte Sportchef Stöver. „Es gab nicht einmal lose Anfragen anderer Vereine.“

Für das Vorpreschen des Spielers beziehungsweise seines Beraters gab es vom Klub einen moralischen Rüffel: „Bei der KSV stehen Vereins- und Mannschaftsinteressen wie das Erreichen von sportlichen Zielen und der Erfolg als Team immer über den Interessen einzelner Spieler.“ Dazu träfen die Verantwortlichen Entscheidungen im Sinne des Vereins und bewerteten sachlich mögliche Optionen und Angebote.

Werner : " Serra nimmt wichtige Rolle ein"

Auch dass Serra in der aktuellen Saison nicht mehr die prägende Rolle einnehme wie etwa Jae-Sung Lee, was Bachmann angeführt hatte, wiesen die KSV-Verantwortlichen zurück. „ Janni Serra nahm und nimmt bei uns in der Mannschaft und in unserer Idee der taktischen Ausrichtung eine sehr wichtige Rolle ein“, sagte Trainer Ole Werner. „Wir sind von seinem fußballerischen Können und Potenzial absolut überzeugt.“ Man sei daher sehr froh gewesen, als Verein sportliche Ziele über kurzfristige wirtschaftliche Interessen stellen und Leistungsträger wie Serra oder andere in Kiel halten zu können.

Und auch wenn Werner sieht, „dass Janni professionell ist, sich reinhängt und für seine Teamkollegen alles gibt“, geht der Disput laut Trainer nicht spurlos am 22-Jährigen vorbei. „Die Situation ist eine Belastung für den Spieler, das nehme ich schon so wahr“, erklärte Werner, der sich mit seinem Stürmer in stetem Austausch befindet. „Natürlich spreche ich mit ihm, auch über die aktuelle Situation, erklärte der Chefcoach. „Das gehört zu meinen Aufgaben als Trainer. Ich muss mir einen Eindruck verschaffen. Und ich nehme ihn auch mit in die Entscheidungen, die ich treffe. Klar sprechen wir über all das.“

Die Fronten scheinen dennoch verhärtet. Inwieweit Serra das Nein zum Transfer auf dem Spielfeld mit sich herumträgt, werden die kommenden Partien zeigen, angefangen beim Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Sonntag – sofern der Stürmer zum Einsatz kommt.