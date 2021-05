Kiel

Schon wieder Quarantäne. Diesmal aber mit Ansage. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel wird sich ab Mittwoch bis zum Saisonende wie alle anderen Klubs auf Geheiß der Deutschen Fußball-Liga (DFL) isolieren. Vorgesehen ist ein Quarantäne-Trainingslager, um Kontakte zur Außenwelt zu vermeiden und so den Spielbetrieb abzusichern.

Holstein Kiel will, mit dem Aufstieg vor Augen, an den eigenen Abläufen allerdings so wenig wie möglich verändern. Heißt: Die KSV wird weiter auf der eigenen Anlage in Projensdorf trainieren - und als Konsequenz daraus auch in der Stadt bleiben. Zur Auswahl der Unterkunft schweigt der Verein. Möglicherweise wird es wie vor dem Re-Start der von der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison 2019/20 wieder ins Hotel Birke gehen.

Keine Experimente also bei Holstein Kiel. Unterdessen geht manch anderer Klub alternative Wege: Der FC St. Pauli etwa quartiert sich ab Mittwoch im "Romantik Hotel Aselager Mühle" in Herzlake ein, wird in der niedersächsischen Provinz zwischen Vechta und Meppen auf der an die Unterkunft angrenzenden Sportanlage trainieren.

Der Hamburger SV macht es unterdessen ähnlich wie die KSV, wird sich im heimischen Volkspark auf die abschließenden Aufgaben vorbereiten, allerdings zwischendurch einmal umziehen: Vom Hamburger Mannschaftshotel "Grand Elysee" geht es nach dem Auswärtsspiel am 16. Mai in Osnabrück ins Hotel "Treudelberg" im Norden der Hansestadt.

Fürth guckt gegen den FC Bayern in die Hotel-Röhre

Kurioses indes von Holsteins Aufstiegskonkurrent SpVgg Greuther Fürth: Die Franken hatten sich eigentlich im Resort "Das Achental" nahe des Chiemsees eingebucht - wurden dann aber vom FC Bayern ausgestochen, der dasselbe Quarantäne-Domizil beziehen wollte, das Kleeblatt letztlich ausstechen konnte. So geht es für Fürth zunächst in ein Hotel in der Region, abschließend in eines nahe des Bodensees.