Da ist er also, der neue Cheftrainer der Störche: Marcel Rapp, bislang Nachwuchscoach bei der TSG Hoffenheim, übernimmt das Ruder bei Holstein Kiel. Am Sonnabend sitzt Rapp allerdings noch nicht auf der Bank – gegen Hansa Rostock schnürt Dirk Bremser mit der KSV-Elf am perfekten Antrittsgeschenk.