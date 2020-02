KSV-Stürmer jubelt nach dem Tor dezent

Aue

KSV-Stürmer Emmanuel Iyoha lief gegen seinen Ex-Club FC Erzgebirge Aue nicht nur starke 12,61 Kilometer, sondern der 22-jährige Störche-Angreifer erzielte in der 63. Spielminute zudem die 2:0-Führung für die Kieler Störche. Es ist bereits der sechste Saisontreffer des U21-Nationalspielers in dieser Saison. Dass sein Torjubel von daher verhalten ausfiel, ist nur logisch. „Eine super Sache, wir haben den nächsten Dreier geholt und unsere Auswärtsstärke bestätigt. Dass ich mein erstes Tor in diesem Jahr gemacht habe, ist für mich natürlich schön. Für meinen alten Verein tut es mir natürlich leid. Ich habe aus Respekt auf einen Knierutscher beim Jubel verzichtet", gab Iyoha nach Spielschluss zu.

"Den Treffer habe ich mit der Pike gemacht. Und das hatte ich mir auch genau so vorgenommen. Denn in der ersten Halbzeit hatte ich eine vergleichbare Szene, doch da standen für einen normalen Schuss zu viele Auer Abwehrbeine im Weg. Dass die Kugel dann von Samson abgefälscht wurde, kam noch dazu", so der von Fortuna Düsseldorf ausgeliehene Angreifer und fügt hinzu: "Wie in den letzten Wochen machen wir ein gutes Spiel. Nach hinten raus machen wir es uns aber erneut unnötig schwer. Wir müssen noch abgezockter werden und einfach die Null halten. Natürlich schaut man nach den letzten Wochen gerne auch mal auf die Tabelle. Aber der Fokus liegt immer nur auf dem nächsten Spiel. Und da geht es am Sonnabend im Holstein-Stadion gegen Heidenheim um Platz vier. Es ist dann wie heute in Aue – ein Sechs-Punkte-Spiel", sagt Iyoha abschließend.

