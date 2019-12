Mühling: Hatte kein gutes Gefühl

Nürnberg

Alex Mühling zum persönlichen Elfmeter-Verzicht in der 42. Minute: „Ich hatte kein gutes Gefühl, meine Standards kamen nicht, ich hatte im Mittelfeld einige unnötige Ballverluste. Deshalb habe ich Salih ( Özcan/die Red.) den Vortritt gelassen.“

Ole Werner, Holstein-Cheftrainer: „Das war ein verdienter Punkt. Und ein extrem wichtiger Punkt. Sowohl für die Tabelle als auch für den Kopf. Es ist nicht alltäglich, einen 0:2-Rückstand so spät noch zu egalisieren. Das zeigt, wie groß die Moral ist, die in der Mannschaft steckt. Die Jungs glauben immer bis zum Schluss daran. Aber uns fehlte heute auch trotz aller Dominanz die Klarheit in unseren Offensivaktionen und die Rest-Absicherung bei den Nürnberger Gegenstößen. Daran müssen wir arbeiten.“

Stefan Thesker, Kieler Last-Minute-Held: „Ich bin natürlich glücklich über meinen ersten Saisontreffer. Dabei waren meine Kopfbälle zuletzt im Training gar nicht so gut. Die Kollegen haben mich schon verspottet. Umso schöner, dass mir in der Nachspielzeit per Kopf der Treffer zum 2:2 gelungen ist. Aber ich sehe trotz unserer späten Tore nicht alles positiv. Wir waren heute im Aufbau zu unsauber, haben teilweise schlechte Pässe gespielt und lange Zeit nicht die richtigen Lösungen gefunden. Ich finde, so dominant wie wir auftreten, müssen wir einfach mehr Punkte holen.“

Alexander Mühling, Holstein-Mittelfeldantreiber: „Wir müssen im ersten Moment natürlich wegen unserer späten Tore glücklich sein über diesen Punkt. Aber vom Spielverlauf her hätten wir auch gewinnen können. Es war ja fast eine Kopie des Spiels von vor zwei Jahren, als wir nach einem 0:2-Rückstand in Nürnberg auch erst in der 88. Minute zum Ausgleich kamen. Damals habe ich das Tor geschossen, heute der Thesker.“

Holstein Kiel in Noten

Holstein Kiel spielt 2:2-Unentschieden - Der Spielbericht

