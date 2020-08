Wageningen

Für Stefan Thesker ist das Trainingslager in den Niederlanden nach nur einer Einheit beendet: Beim ersten Aufgalopp nach der Ankunft in Wageningen hat sich der Innenverteidiger die Mittelhand gebrochen. Eine bildgebende Untersuchung in einem Krankenhaus im nahen Arnheim erbrachte die Diagnose, die der Klub am Dienstagmittag dann bestätigte.

Der 29 Jahre alte Abwehrspieler wird nun für einige Wochen ausfallen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Thesker sowohl die Erstrunden-Begegnung von Holstein Kiel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen (11. bis 14. September) als auch den Auftakt in die neue Saison der Zweiten Fußball-Bundesliga gegen den SC Paderborn (20. September) verpassen wird.

Anzeige

Wahl reist nach negativem Corona-Test nach

Thesker ist nach Jannik Dehm, der die gleiche Verletzung schon kurz nach dem Vorbereitungsstart erlitten hatte, der zweite Storch, der mit einer Mittelhandfraktur ausfällt. Für Thesker ist es zudem die zweite Vorbereitungs-Verletzung in Folge: Im Sommer 2019 hatte er sich gleich zum Auftakt der Saisonvorbereitung einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen.

Weitere KN+ Artikel

Thesker wird damit selbstverständlich nicht für den Test am Dienstagnachmittag bei Ajax Amsterdam (14 Uhr) zur Verfügung stehen. Und nicht nur er fehlt: Auch sein Nebenmann in der Innenverteidigung, Kapitän Hauke Wahl, fällt aus.

Hintergrund: Wahl hatte sich am Montag vor der Anreise nicht wohlgefühlt. Holstein Kiel wollte daraufhin erst seinen Corona-Test abwarten. Am Abend dann das Ergebnis: negativ. Der 26-Jährige reiste am Dienstag in die Niederlande nach, wird aber erst am Mittwoch ins Training einsteigen.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.