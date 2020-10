Kiel

Es hatte sich angedeutet, seit Montag ist es in trockenen Tüchern: Holstein Kiel wird die Länderspielpause mit einem Testspiel überbrücken. Und der Gegner ist den Störchen nur allzu gut bekannt: Die KSV wird am Donnerstag auf den FC St. Pauli treffen. Bereits in der Saisonvorbereitung hatten die Störche gegen den Nordrivalen getestet. Endstand: 2:1 für die Elf von Ole Werner.

Holsteins Cheftrainer hatte bereits im Vorfeld des Ligaspiels gegen Fortuna Düsseldorf (2:1) angekündigt, die Unterbrechung nutzen zu wollen, um Akteuren wie Stefan Thesker, Jannik Dehm oder Jonas Sterner Spielzeit zu verschaffen. "Wir versuchen, etwas zu realisieren, weil wir ein paar Spieler haben, die große Teile der Vorbereitung verpasst haben", sagte Werner. "Für sie wäre es einfach gut, ins Spielen zu kommen."

Anzeige

Die Partie gegen St. Pauli wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Auf KN-online werden wir am Donnerstag aber ausführlich vom Test der Störche berichten.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.