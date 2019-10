Holstein testet beim VfL Wolfsburg

Wolfsburg/Kiel

Anstoß ist um 16 Uhr (Eintritt frei) auf dem Trainingsplatz hinter der Volkswagen-Arena - der eigentlichen Heimspielstätte der Wölfe, bei denen Trainer Oliver Glasner wegen der Länderspiele unter anderem auf Josip Brekalo, Admir Mehmedi und Renato Steffen verzichten muss.

Die KSV reist ohne die Nationalspieler um das U21-Trio Makana Baku, Salih Özcan und Janni Serra, aber mit Ole Werner, der noch bis Mittwoch zum Trainerlehrgang in Hennef weilt, an. Zum ersten Mal wird dann auch Sportdirektor, Uwe Stöver, der am Montag überraschend Fabian Wohlgemuth im Amt abgelöst hat, dabei sein.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.