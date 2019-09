Aue

Herr Schuster, ist für Sie, den gebürtigen Chemnitzer (damals Karl-Marx-Stadt), der Trainerjob in Aue auch ein wenig wie eine Heimkehr?

Dirk Schuster: Definitiv. Ich bin in der Region großgeworden, habe bis zu meinem 20. Lebensjahr aktiv in der Gegend Fußball gespielt. Wir haben etliche Schlachten im Jugend- und Nachwuchsbereich geschlagen, auch in Aue. Das waren immer Highlights, da ging es ordentlich zur Sache. Ein wenig schließt sich jetzt der Kreis für mich.

Aue steht mit sieben Punkten gut da. Wie fällt Ihr erster Eindruck von der Mannschaft aus?

Ich bin sehr positiv gestimmt. Wir haben jetzt einige härtere Trainingseinheiten absolviert, in denen die Mannschaft hervorragend mitgezogen hat. Sie ist sehr wissbegierig und fleißig, versucht, auch kleinere Neuerungen sofort umzusetzen. Die Jungs machen einfach Spaß, so wie sie sich geben, wie sie trainieren. Ich habe einen sehr guten Eindruck.

An welchen Stellschrauben wollen Sie ansetzen, um dem Spiel der Veilchen Ihre Handschrift zu verpassen?

Es ist noch zu früh, um das detailliert sagen zu können. Wir saugen viel von dem auf, was die Mannschaft bisher gespielt hat, welches System sie gespielt hat, welche Spieler auf welchen Positionen agiert haben. Wir müssen uns aber unser eigenes Bild machen, um die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wir müssen eine gesunde Symbiose aus dem Alten und aus dem Neuen finden, so dass Erzgebirge Aue weiter erfolgreich ist. Sieben Punkte aus vier Spielen sind ein gutes Fundament. Aber wir wollen uns weiterentwickeln. Das ist ein längerer Prozess.

Der Fünfte beim Sechzehnten – ist Aue am Sonntag bei Holstein Kiel Favorit?

Ich glaube nicht. Wir haben uns das Spiel beim FC St. Pauli angeschaut. Meiner Meinung nach hätte Holstein dieses Spiel gewinnen können. Wer gesehen hat, wie Holstein in der zweiten Halbzeit aufgetreten ist, wie sie diese Partie dominiert haben, wie sie sich Chancen herausgespielt haben – das nötigt mir viel Respekt ab. Trotzdem denke ich, dass wir gut gerüstet nach Kiel fahren werden, um dort ein positives Ergebnis zu erzielen.

Mehr zu Holstein Kiel erfahren Sie hier.