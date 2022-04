Bremen

Ole Werner hat zu tun. Die Woche ist kurz, Termin jagt Termin. Und dann hat er ja auch noch eine Mannschaft zu trainieren, Werder Bremen, den Tabellenführer der Zweiten Fußball-Bundesliga. Trotzdem findet der 33-Jährige Zeit für ein Telefonat, wirkt freundlich wie immer, fokussiert auf das große Ziel, aber auch nachdenklich. Das Heimspiel gegen Holstein Kiel (Fr., 18.30 Uhr, im Liveticker auf KN-online) wird für Werner zur Begegnung mit der eigenen Vergangenheit.

Herr Werner, es gibt Spiele, die sind besonders. Und dann gibt es Spiele, die sind besonders besonders. Wo rangiert da das, was Sie am Freitag erwartet?

Ole Werner: Irgendwo dazwischen (lacht). Es ist kein Finale, aber die Konstellation ist natürlich schon besonders. Wir befinden uns nah am Saisonende, es geht um die Wurst – und jetzt geht es ausgerechnet gegen die Mannschaft, mit der ich in diese Spielzeit gegangen bin.

Und gegen den Klub, der Sie jahrelang geprägt hat, den Sie jahrelang geprägt haben. Kann man da überhaupt kühl bleiben?

Von der Arbeit her ist es das Gleiche, was ich immer mache, insofern bin ich da schon ,kühl‘. Trotzdem ist es auch ein komisches Gefühl für mich, gegen Holstein Kiel zu spielen.

Immerhin: Das Horror-Szenario, dass Sie die KSV am Freitag auf Platz 16 schicken könnten, ist ausgeblieben. Fällt Ihnen beim Blick auf die Tabelle ein Stein vom Herzen?

Ich bin froh, dass es nun so ist, was in erster Linie das Verdienst der Kieler Mannschaft und des Trainerteams ist. Aber das macht die Aufgabe für uns wiederum nicht wirklich leichter. Die Erfolgserlebnisse der letzten Wochen haben Holstein gutgetan. Sie haben zu ihrer Linie zurückgefunden.

Holstein hat den Klassenerhalt vor Augen – und Sie den Aufstieg. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat schon angekündigt, Ihnen den Rathausbalkon freizuräumen. Winken Sie am 15. Mai von da oben runter zur Menge?

Würde uns der Bürgermeister einladen, würde ich sicher nicht absagen. Aber wir haben vorher noch drei Spiele zu spielen. Es ist super eng, du darfst dir jetzt keine Schwächen erlauben. Du musst eigentlich davon ausgehen, dass du in allen drei Spielen punkten musst, möglichst dreifach, um es dann auch zu schaffen. Darauf konzentriere ich mich. Mit allem anderen müssen sich andere beschäftigen.

Sie wären der zweite Bremer Aufstiegstrainer nach Otto Rehhagel 1981, dessen Startrekord Sie fast eingestellt hätten. Auch zu Thomas Schaaf wurden schnell Vergleiche gezogen. War Ihnen das zu schnell geyhpt oder ehrt Sie das?

Natürlich bekommt man solche Sachen mit. Ich muss aber ehrlicherweise sagen: Das macht gar nichts mit mir. Das ist mir ein Stück weit egal, weil ich weiß, wie schnell das in die eine oder andere Richtung geht und wie wenig das mit der Realität zu tun hat. Trainer, die eineinhalb Jahrzehnte bei einem Verein gearbeitet und Titel gewonnen haben – das ist ja nicht zu vergleichen damit, dass man hier ganz vernünftig startet. Ich freue mich, wenn man positiv bewertet wird. Der Fußball interessiert ja auch so viele Menschen, weil sich eben viele Geschichten erzählen lassen. Aber ich mache mir da relativ wenig draus.

Während man Sie in Bremen feiert, gab es in Kiel nach Ihrem Rücktritt im September Fragen. Mancher Fan hat sich und den Klub im Stich gelassen gefühlt. Hatten Sie bei dem Schritt keine Sorge, dass das Ihren Ruf als Trainer beschädigen könnte?

Ich kann verstehen, dass das so gesehen wird, weil mein Hauptmotiv fürs Weitermachen im Sommer schließlich war, genau das nicht zu tun – jemanden im Stich zu lassen. Nur habe ich gemerkt, dass das alleine als Motiv für eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit nicht ausreicht. Dafür hätte es mehr gebraucht. Aber das gab es einfach nicht mehr. Ich glaube deshalb, dass diese Entscheidung richtig war – wenngleich sie aus meiner heutigen Sicht einige Wochen zu spät kam. Im Endeffekt hätte ich schon im Sommer auf mein Gefühl hören müssen.

Wochen nach dem Abgang hatten Sie von „unterschiedlichen Auffassungen in der sportlichen Ausrichtung und Vorgehensweise“ gesprochen – ohne wirklich konkret zu werden.

Fakt ist, dass es zwischen mehreren handelnden Personen eine unterschiedliche Auffassung darüber gab, wo die Mannschaft steht, wie sie sich entwickelt, wie der Verein sich insgesamt entwickelt. Wer da im Endeffekt richtig lag und wer falsch, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass immer Einigkeit darüber bestehen muss, woran man gemeinsam arbeiten und was man entwickeln will.

KSV-Sportchef Uwe Stöver sagte seinerzeit, er könne nur vermuten, was Sie gemeint haben. Haben Sie sich in der Zwischenzeit mal ausgesprochen?

Es brauchte keine Aussprache zwischen Uwe und mir. Uwe und ich haben ein gutes Verhältnis miteinander und zwischen uns war alles besprochen. Nachdem klar war, dass ich zu Werder wechsle, hatten wir auch noch mal kurz Kontakt und jetzt sehen wir uns am Freitag das erste Mal wieder.

Wie blicken Sie insgesamt auf Ihre Zeit als Cheftrainer in Kiel zurück? Überwiegt das Positive – oder die Enttäuschung über das Ende?

Irgendwie beides. Ich glaube schon, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe – nämlich mein Bestmögliches für den Verein zu tun –, getan habe. Wir waren erfolgreich, haben viel von dem rausgeholt, was drin war. Insofern überwiegen die positiven Momente. Und dennoch ist es so, dass mich das Ende nach wie vor beschäftigt. Heute blicke ich auf Kiel ein bisschen wie auf eine Ex-Freundin, der man nur das Beste auf der Welt wünscht. Man weiß, es ist vorbei und es war insgesamt eine gute Zeit – auch wenn das Ende nicht so war, wie ich mir das gewünscht habe.

Stichwort Ende. Sie haben wiederholt geäußert, gern auch noch mal etwas anderes kennenzulernen, einen völlig anderen Beruf auszuüben. Sehen wir Sie mit 50 noch an der Seitenlinie?

Mit 50...Puh, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen – ich bin ja noch relativ jung (lacht).

Okay, dann mit 40.

Mit 40 glaube ich schon (lacht). Trotzdem kann ich nicht ausschließen, dass mir irgendwann gewisse Dinge mal zu viel sind oder in diesem Geschäft nicht mehr gefallen, oder es etwas anderes in meinem Leben gibt, was für mich wichtiger ist, als jeden Tag zwölf Stunden zu arbeiten. Vielleicht nervt es mich auch irgendwann, dass ich mit jedem Jahr, das ich diesen Job mache, an Anonymität einbüße. Vielleicht ist mir irgendwann Familie wichtiger als am Wochenende irgendwo im Hotel zu sitzen. Aber mit 40 erwarte ich schon, noch im Fußball zu arbeiten.

Bis dahin mit einem Titel auf dem Konto? Oder anders: Was treibt Sie an als Trainer?

Für mich wäre auch der Aufstieg in die Erste Liga ein Titel. Ich brauche jetzt nicht den Pokal bei mir im Schrank. Es wäre natürlich schön, wenn so etwas dabei herauskommt. Aber der eigentliche Kern meiner Motivation als Trainer ist eigentlich immer der gewesen, einer Gruppe helfen zu wollen, etwas zu erreichen. Das kann eine Zweitliga-Mannschaft sein, die versucht, aufzusteigen. Oder eine, die ich vor dem Abstieg retten kann. Das kann aber auch mal ein geiles Projekt in der Dritten Liga sein. Es gibt ganz viele hervorragende Trainer, die keine Pokale gewonnen haben, aber die Ziele mit ihrer Mannschaft erreicht haben. Das ist für mich wichtiger als einzelne Titel.