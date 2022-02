Kiel

Das Transferfenster in Deutschland ist seit einer Woche zu, trotzdem hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel nun noch einen Abnehmer für Hólmbert Aron Fridjónsson gefunden: Der 28 Jahre alte isländische Stürmer wechselt auf Leihbasis nach Norwegen zu Lilleström SK, wie die KSV am späten Sonntagabend bekanntgab.

Fridjónsson unterschreibt für die gesamte Eliteserien-Saison

In Norwegen schließt der Transfermarkt erst am 31. März – die Saison 2022 in der Eliteserien startet am 3. April und endet Mitte November. Fridjónsson unterschreibt beim Tabellenvierten des Vorjahres einen Leihvertrag bis zum 31. Dezember, wird also die gesamte Spielzeit für den Verein, der nordöstlich von Oslo beheimatet ist, auflaufen.

„Wir können Hólmbert Fridjónsson aktuell nicht die Spielzeiten garantieren, die er braucht, um schnell wieder auf Niveau zu kommen“, sagte KSV-Sportchef Uwe Stöver zur Leihe des im Sommer aus Italien von Serie-B-Klub Brescia Calcio gekommenen Angreifers. „Daher erhoffen wir uns, dass ,Berti’ in dem kommenden Jahr viel Spielpraxis bei Lilleström SK sammeln kann.“

In Kiel war er zuletzt nur noch Stürmer Nummer vier hinter Benedikt Pichler, Neuzugang „Otschi“ Wriedt und Fiete Arp. Fridjónsson, der von Beginn an mit Verletzungen zu kämpfen hatte, kam in der Zweiten Liga letztlich nur auf 82 Einsatzminuten. Nun also der Schritt nach Norwegen. Ein Arbeitsumfeld, an das er gute Erinnerungen hat: Zwischen 2018 und 2020 erzielte er für den norwegischen Aalesunds FK in 71 Spielen 36 Tore.