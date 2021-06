Kiel

Jann-Fiete Arp unterschreibt bei Holstein Kiel einen Leihvertrag bis Ende Juni 2022, soll bei der KSV gemeinsam mit dem bereits am Montag verpflichteten Isländer Hólmbert Aron Fridjónsson die Abgänge von Janni Serra und Benjamin Girth kompensieren.

"Mit Fiete Arp gewinnen wir einen hochtalentierten, jungen Stürmer mit norddeutschen Wurzeln, der bei uns in Kiel die Möglichkeit hat, sich in unserem Umfeld weiterzuentwickeln", sagt KSV-Sportchef Uwe Stöver zum Leihgeschäft. "Wir sind davon überzeugt, dass Fiete uns mit seinen Qualitäten und seiner Variabilität in der Offensive bereichern wird."

Jann-Fiete Arp, 2017 mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet, war im Sommer 2019 vom Hamburger SV zum Rekordmeister aus München gewechselt, spielte bei den Bayern überwiegend für die zweite Mannschaft in der Regionalliga und zuletzt in der Dritten Liga. In der abgelaufenen Saison kam er auf 30 Einsätze, erzielte dabei fünf Tore.

"Ich freue mich wahnsinnig über die Möglichkeit, hier in Kiel, nahe meiner Heimat, zu arbeiten. Gerade in der vergangenen Saison hat Holstein mit erfrischendem Fußball für Aufsehen gesorgt", sagt Arp, der seine Laufbahn einst beim SV Wahlstedt begonnen hatte. "Nun habe ich große Lust, als Teil des Teams dazu beizutragen, diesen so erfolgreichen Weg mitzugestalten."

Arp erhält bei Holstein Kiel die Rückennummer 20

Zwei negative Corona-Tests vorausgesetzt, wird der 1,84 Meter große Angreifer am Sonntag ins Mannschaftstraining einsteigen.

Arp erhält bei Holstein Kiel die Rückennummer 20. Nach Fridjónsson, Marcel Benger und Julian Korb ist er der vierte Neuzugang des Sommers bei den Störchen.