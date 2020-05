Jannik Dehm: "Erster Schritt zurück ist getan"

Kiel

Das Gefühl von Stadionrasen unter den Stollen. Für einen Fußballer eigentlich keine große Sache. Eigentlich. Denn dieser Tag in Regensburg war für Jannik Dehm, Rechtsverteidiger von Zweitligist Holstein Kiel, ein kleiner Sieg nach der großen Niederlage vom Juli 2019. Damals, als er sich im letzten Test vor dem Saisonstart gegen Sheffield Wednesday das Schienbein gebrochen hatte. Ein Knacken ging durchs entsetzte Holstein-Stadion und produzierte einen Hall, der über quälend lange Monate nicht verklingen wollte. Bis zu ebenjenem Tag von Regensburg.

Beim Re-Start der Störche beim SSV Jahn (2:2) stand Jannik Dehm zum ersten Mal seit dem folgenschweren Sheffield-Schock wieder im Kader. Auch wenn aus dem Pflichtspiel-Comeback nach fast genau einem Jahr (19. Mai 2019 in Bielefeld) nichts wurde: Der mittlerweile 24-Jährige ist der heimliche Sieger des 26. Spieltags. „Ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, das Vertrauen der Trainer und der Mannschaft wieder zu spüren, und damit ist der erste Schritt zurück in die richtige Richtung getan“, sagt er. Und schiebt nach: „Natürlich will ich mich darauf jetzt nicht ausruhen, sondern so schnell wie möglich der Mannschaft wieder helfen.“

Anzeige

Lesen Sie auch:Heißer Juni für Holstein mit fünf Spielen in 20 Tagen

Weitere KN+ Artikel

In Regensburg saß Dehm 90 Minuten auf der zur Bank umfunktionierten Tribüne. Für sich allein, mit dem nötigen Sicherheitsabstand zu den Kollegen. Mitfiebern, mitleiden in Zeiten von Corona. „Man fühlt sich auf der Tribüne machtlos und würde den Jungs auf dem Platz am besten direkt helfen. Die Umstände machen das Ganze zurzeit natürlich noch ein wenig schwieriger“, sagt er.

Aber mit schwierigen Situationen kennt er sich ja aus. Im Wintertrainingslager in Spanien war Dehm noch zuversichtlich, vielleicht im März, April auf den Platz zurückkehren zu können. Dass daraus nichts wurde - und auch ohne Corona-Zwangspause nichts geworden wäre? Geschenkt. Enttäuschungen sind seit zehn Monaten seine ständigen Begleiter. „Ich musste lernen, dass man nichts erzwingen kann und Geduld braucht“, sagt Dehm. „Es gibt Phasen, da macht man gute Fortschritte. Und dann ist die Zuversicht groß, dass es immer so weiter geht. Doch höhere oder wieder neue Belastungen führen zu Reaktionen des Körpers.“ Dann greift die „Trainingssteuerung“. Ein Technokratenwort, das für ihn nichts anderes heißt als: Gang rausnehmen, warten.

Doch das Warten hat ein Ende. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis seine Trikotnummer 20 auf der Auswechseltafel grün aufleuchtet. Dehms Vorteil: Er spielt auf einer der, wie Trainer Ole Werner sagt, „laufintensiven“ Positionen. Auf denen wolle er gerade in den ersten Spielen nach dem Re-Start häufig wechseln. Außerdem darf der Chefcoach von Holstein Kiel nunmehr fünf- statt dreimal pro Spiel tauschen. Dehm winken also Einsatzminuten als erste Alternative für seinen Statthalter Phil Neumann. Vielleicht schon am Sonntag gegen den VfB Stuttgart (13.30 Uhr, im KN-Liveticker).

"Bereits in der Jugend wurde einem die Rivalität in die Wiege gelegt"

„Die Entscheidung trifft am Schluss ganz alleine das Trainerteam. Ich versuche mein Bestes und muss zurzeit jede Trainingseinheit mitnehmen, um wieder an mein Leistungsniveau heranzukommen“, sagt der Außenverteidiger. „Natürlich würde ich mich sehr darüber freuen, bereits in diesem Spiel mein Comeback feiern zu dürfen. Eigentlich habe ich mir auch immer gewünscht, mein Comeback in einem Heimspiel vor unseren Fans feiern zu können.“ Aber, das weiß auch er: „Leider lässt das die aktuelle Situation nicht zu.“

Kein würdiger Rahmen für ein Derby. Denn das ist es für Dehm, den gebürtigen Bruchsaler, der beim Stuttgarter Erzrivalen KSC groß geworden ist und später zur TSG Hoffenheim wechselte. „Bereits in der Jugend beim Karlsruher SC wurde einem die Rivalität in die Wiege gelegt“, sagt er, der die Stuttgarter Gregor Kobel, Philipp Förster und natürlich Atakan Karazor aus gemeinsamen Zeiten kennt. „Heutzutage“, betont Dehm jedoch, „sehe ich das ein wenig anders und vielleicht nicht mehr so verbissen.“ Diese Haltung ist es auch, die ihn dorthin gebracht hat, wo er jetzt steht. Kurz vorm Comeback.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos:

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.