Nach der 1:1-Punkteteilung gegen den FC St. Pauli II kehrten Holsteins U17-Youngster wieder direkt in die Erfolgsspur zurück. In Wolfsburg verdeutlichten die Jungstörche von Beginn an ehrgeizige Ansprüche und setzten sich letztlich souverän mit 4:1 bei der Zweitvertretung der Jungwölfe durch.