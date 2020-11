Wohl dem, der so wechseln kann: Mit Finn Porath, Benjamin Girth und Joshua Mees waren gleich drei Ersatzspieler am 1:1 gegen den Hamburger SV beteiligt. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist in der Breite so gut besetzt wie noch nie - vor allem unter Corona-Bedingungen ist das ein Erfolgsfaktor.