Kiel

Es sah ganz gut aus beim zuletzt angeschlagenen KSV-Mittelfeldakteur Jonas Meffert (Knie). Der 25-Jährige konnte die Trainingseinheiten am Mittwoch und Donnerstag ohne große Problem absolvieren, doch am Freitag kam die Hiobsbotschaft. Meffert wird gegen die Kleeblätter nicht auflaufen können. " Jonas hat in der Woche große Teile des Mannschaftstraining absolvieren können, doch jetzt bereitet das andere Knie Probleme. Es ist nichts Ernstes, verhindert aber einen Einsatz am Wochenende", bestätigte KSV-Chefcoach Ole Werner am Freitag.

Johannes van den Bergh und Aleksandar Ignjvski mit Fragezeichen

Auch hinter dem Einsatz von Linksverteidiger Johannes van den Bergh (Knieblessur) und Mittelfeldakteur Aleksandar Ignjovski (Hüftbeuger) steht ein Fragezeichen. "Wir werden die nächsten beiden Tage noch abwarten, ansonsten müssen wir definitiv umstellen", so Werner. Defintiv ausfallen werden weiterhin Jannik Dehm, Janni Serra und Michael Eberwein.

