Meffert und Neumann zurück im Training

Kiel

Jonas Meffert und Phil Neumann zurück im Mannschaftstraining

Wichtigste Erkenntnis nach den Trainingseinheiten am Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen: Mittelfeldstratege Jonas Meffert und Verteidiger Phil Neumann konnten die kompletten Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolvieren.

Aleksandar Ignjovski und Johannes van den Bergh leicht angeschlagen

Während am Mittwoch noch Defensivakteur Aleksandar Ignjovski (Hüftbeuger) und Linksverteidiger Johannes van den Bergh (Knieblessur) kürzer traten und individuell trainierten, drehte Ignjovski am Donnerstagmorgen mit Fitnesstrainer André Filipovic wieder seine Runden. Auch Rechtsverteidiger Jannik Dehm (Rekonvaleszent nach Schienbeinbruch) lief mit dem Ball am Fuß um den Trainingsplatz.

Janni Serra fehlt den Störchen weiterhin

Lediglich Mittelstürmer Janni Serra (Muskelfaserriss) und Mittelfeldspieler Michael Eberwein (Sprunggelenksoperation) fehlten somit KSV-Chefcoach Ole Werner, der unmittelbar nach der 1:3-Niederlage am Montagabend gegen Hannover 96 zur Trainerfortbildung nach Hennef gereist und am Mittwoch bereits zurück in Kiel war.

Die nächste Trainingseinheit findet am Donnerstagnachmittag (nicht öffentlich) statt.

Weitere Infos zu Holstein Kiel lesen Sie hier.