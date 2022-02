Dähne: Der Keeper schoss mit einem fahrlässigen Fußfehler in der 20. Minute einen kapitalen Bock – und korrigierte diesen direkt mit einer Parade gegen Düsseldorfs Bozenik. Sicherte dazu gegen Gavory (84.) die hinten stehende Null. Note 3

Neumann: Rettete in Durchgang eins im eigenen Strafraum mehrfach in größter Not. Beschränkte sich auf seine Defensivaufgaben in der Dreierkette. Note 3

Lorenz: Als zentraler Innenverteidiger kampfstark in der Luft und am Boden. Im Aufbauspiel nicht immer präzise. Note 3

Komenda: Solider Abräumer auf der linken Deckungsseite. Im Passspiel verhalf er mit zu vielen langen Schlägen dem Kapitel „Langholz“ zu einer wenig sehenswerten Renaissance. Note 3

Korb: Der „Torjäger der Defensivabteilung“ blieb diesmal im Vorwärtsgang bis auf wenige Ausnahmen blass. Auch als Verteidiger der rechten Außenbahn nicht durchgängig sattelfest. Note 4

Sander: Als „Sechser“ immer engagiert, konnte aber nicht dauerhaft die gegnerischen Passwege zustellen und die Eröffnung bei eigenem Ballbesitz erfolgreich gestalten. Note 4

Porath: Kämpfte, ackerte – und blieb dennoch als Kreativkraft im Kieler Mittelfeld unter seinen bereits präsentierten Möglichkeiten. Note 4

Holtby: Der Routinier konnte gegen kompakte Düsseldorfer keine Führungsrolle übernehmen. Bei Ansätzen von guten Ideen landete der Ball zumeist beim Kontrahenten oder im Niemandsland. Arbeitete jedoch wie alle Kieler vorbildlich nach hinten. Note 4

Reese: Lange Zeit der gefährlichste Kieler Angreifer. War jedoch auch stark in die Abwehrarbeit eingebunden. Ging weite Wege. Note 3

Bartels: Ein erneutes Fleißkärtchen für den Aushilfs-Capitano. Gefahr strahlte der Offensiv-Evergreen einen Tag vor seinem 35. Geburtstag allerdings nicht aus. Note 4

Pichler: Zwei Torannäherungen in Durchgang eins. Dazu diverse Ballverluste beim Versuch, den Mitspieler in Szene zu setzen. Hatte gegen robuste Rheinländer in vorderster Front einen schweren Stand. Note 4

Wriedt: Kam in der 61. Minute für Pichler, machte im Sturmzentrum einige Bälle fest, blieb aber ansonsten wie sein Vorgänger eher wirkungslos. Note 4

Sterner: Der 19-Jährige löste ebenfalls in der 61. Minute Korb ab, brachte etwas Schwung auf der rechte Seite und avancierte mit seinem Sonntagsschuss Sekunden vor dem Abpfiff zum Kieler Matchwinner. Ein Traumtor! Note 2

Erras und Skrzybski: 20-Minuten-Kurzarbeit ohne Wertung.