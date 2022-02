Kiel

Zehn Einsätze in der Champions League. Julian Korb kennt die ganz große Fußball-Bühne aus seiner Zeit als Stamm-Außenverteidiger von Borussia Mönchengladbach. An diesem Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker bei KN-online) geht’s für den 29-Jährigen mit Holstein Kiel gegen Keller-Konkurrent Düsseldorf um wichtige Heimpunkte in Liga zwei. Fortuna statt Barca, Narey statt Neymar – mehr Frust denn Lust im wenig glamourösen Alltag des Bundesliga-Unterhauses?

„Gerade in dieser Saison muss man sich in unserer Liga wohl nicht über einen fehlenden Promi-Faktor beschweren“, kontert Korb. Zur Realität gehört gut fünf Jahre nach den bisherigen Höhepunkten seiner Karriere aber auch, dass der gebürtige Essener bei seinen insgesamt nur zehn Einsätzen für die KSV in dieser Serie erst vier Mal zur Startelf zählte. Zuletzt vor der Länderspielpause beim 2:1-Erfolg in Regensburg. Stammspieler geht anders.

Mit Korb in der Startelf haben die Störche noch kein Spiel verloren

Dabei sind mit Korb in der Startelf Punkte garantiert: Mit ihm in der Anfangsformation haben die Störche noch keine Partie verloren (zwei Siege, zwei Remis). Hat der KSV-Trainerstaff um Chef Marcel Rapp die Korb-Qualitäten noch nicht vollumfänglich erkannt? „Doch, das denke ich schon. Aktuell läuft es ganz gut für uns und mich persönlich – und ich hoffe, dass es so weiter geht“, sagt Korb mit Blick auf die kleine Serie von vier Spielen ohne Niederlage und sein eigenes Formhoch eher bescheiden.

Dabei hätte er gute Gründe, um im ursprünglichen Wortsinn offensive Eigenwerbung zu betreiben. Mit seinem Joker-Treffer in Nürnberg (1:2) und seiner Bude zum zwischenzeitlichen Ausgleich in Regensburg ist Korb nach 20 Spieltagen der einzige Torschütze aus der Defensivabteilung der Störche.

Verstärkte Strafraum-Präsenz unter Cheftrainer Marcel Rapp erwünscht

Auch beim 3:3 im Test gegen St. Pauli bewies er trotz einer Spezialschiene zum Schutz der gebrochenen Mittelhand Abschlussqualitäten, nur ein Abseitspfiff verhinderte nach seinem regulär erzielten 2:0 einen Doppelpack. „Es ist vom Trainer so gewünscht, dass die Außenspieler bei eigenen Angriffen vorne mit reinstoßen. In anderen Systemen, die ich in den vergangenen Jahren gespielt habe, war es oft so, dass der ballferne Außenverteidiger einrückt und defensiv absichert. Dementsprechend kommt mir unser System zugute und macht mir natürlich auch Spaß“, erklärt der 36-fache U-Nationalspieler seine verstärkte Strafraum-Präsenz.

Das modifizierte Rollenspiel auf der Außenbahn. Auch darüber tauscht sich Korb regelmäßig mit seinem Vater Michael, ehemaliger Zweitliga-Profi in Duisburg und Solingen, aus. Ohnehin besitzt die Familie für ihn einen hohen Stellenwert. Er habe fast täglich Kontakt zu seinen Eltern, berichtet Korb.

Tiefenentspannung und Individualität als Markenzeichen

Vielleicht auch wegen dieses Backgrounds wirkt der 1,77 m große Fachabiturient, der von 2006 an elf Jahre in Folge für Gladbach auflief und in dieser Zeit 106 seiner insgesamt 116 Erstligapartien bestritt, komplett tiefenentspannt. „Das liegt an meinem Naturell“, so Korb, der in seiner Außenwirkung und mit seinen langen schwarzen, zu einem Zopf geknoteten Haaren jeder Studenten-Mannschaft gut zu Gesicht stehen würde. „Es war schon immer so, dass ich unterschiedliche Frisuren hatte. Irgendwann hatte ich die Idee, sie wachsen zu lassen – und irgendwann werde ich sie mir auch wieder abschneiden. Ich habe aber noch nicht entschieden, wann das sein wird. Vermutlich, wenn ich keine Lust mehr drauf habe“, sagt Korb, den in Kiel alle nur „Jule“ rufen, mit einer Prise Selbstironie.

Individualität gepaart mit westfälischem Pragmatismus – eine Kombination, die ihn selbst während seiner zwölfmonatigen Vereinslosigkeit nach dem Vertragsende bei Hannover 96 im Sommer 2020 nicht über Gebühr aus dem inneren Gleichgewicht brachte. Trotz anderer Möglichkeiten habe er erst bei dem Kontakt zur KSV Holstein seine Kriterien für ein neues Engagement („Dass die Spielweise zu mir passt und ich ein gutes Gefühl habe bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen“) erfüllt gesehen. Das war im Sommer 2021.

Am Sonntag gastiert Fortuna Düsseldorf im Holstein-Stadion. Jener Gegner, gegen den Korb beim 2:2 in der Hinrunde sein Startelf-Debüt für die Störche feierte. Sein aktuelles Orakel lautet: „Ein 2:0 für uns würde ich nehmen.“ Welcher Kieler wollte da widersprechen?