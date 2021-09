Kiel

89 Minuten waren am Sonnabend in Karlsruhe gespielt, da hätte Joshua Mees zu Holsteins Matchwinner werden können. KSC-Keeper Gersbeck tauchte unter einer Flanke hindurch, Phil Neumann erwischte den Ball nicht richtig, und plötzlich setzte Mees am Fünfer zum Fallrückzieher an, traf den Ball perfekt – und riss einen Moment später fassungslos die Augen auf, weil doch noch ein Karlsruher seinen Kopf dazwischen bekommen hatte.

Joshua Mees: „Ich ärgere mich noch immer“

„Der Ball kam richtig gut, um ihn so zu nehmen. Und ich habe gedacht, da ist keiner mehr hinter mir, deshalb hatte ich mich schon innerlich gefreut“, spricht Mees über die Szene, die ihm auch einige Tage nach dem 2:2 weiter präsent ist. „Ich ärgere mich noch immer, dass wir das Spiel aus der Hand gegeben haben. Wenn du bis zur 88. Minute führst, willst du das Ding auch gewinnen.“

Dass die Störche überhaupt einen (verdienten) Punkt aus Baden mitnehmen konnten, daran hatte der KSV-Angreifer großen Anteil. Erst hatte er das 1:1 per Kopf erzielt, dann die zwischenzeitliche Führung eingeleitet. Es war sein zweites Tor nach Einwechslung in Folge. Schon beim 3:0-Sieg gegen Aue hatte er getroffen. Ob er sich mit der Rolle als Edeljoker anfreunden kann? „Nein. Ich bin Fußballer, ich möchte immer spielen“, sagt Mees deutlich. „Ich kann meine Qualitäten auch auf den Platz bringen, wenn ich von Beginn an spiele. Das versuche ich die nächsten Wochen zu zeigen.“

Am 5. Oktober vergangenen Jahres, am finalen Tag der Transferperiode, kam der heute 25-Jährige ins Storchennest geflogen. Ablösefrei von Union Berlin verpflichtet, steht der Linksaußen bis Sommer 2024 bei Holstein unter Vertrag. 29 Einsätze (neun von Beginn an) standen für ihn in seiner ersten Spielzeit an der Förde zu Buche. „Ich bin mit hohen Erwartungen nach Kiel gekommen und auch dieses Jahr in die Vorbereitung gegangen“, sagt Mees.

Erwartungen, die sich noch nicht gänzlich erfüllt haben. Auch in der neuen Saison kommt der Offensivspieler meist von der Bank. Mees ist flexibel einsetzbar, fühlt sich auf beiden Flügeln wohl, kann auch als hängende Spitze spielen – auf allen Offensivpositionen in Ole Werners favorisierter 4-3-3-Grundordnung. Und doch setzte der KSV-Trainer in der Liga nur beim 2:2 in Düsseldorf von Beginn an auf Mees – und nahm ihn nach 58 Minuten wieder vom Feld. Nach dem KSC-Spiel hatte Werner die Qualität der Kieler Bank gelobt – Mees dürfte sich angesprochen gefühlt haben, sagt: „Ich denke, ich bin nah dran, und wenn ich weiter meine Leistung bringe, wird es auch wieder mit der Startelf klappen.“

Die Quote stimmt: Joshua Mees braucht 90 Minuten pro Tor

Gute Argumente hat er zumindest auf dem Papier. Mit zwei Treffern ist der Angreifer nach sechs Spieltagen Top-Torschütze in einer ausgeglichenen KSV-Offensive. Und auch die Quote passt: Exakt 180 Einsatzminuten in der Liga benötigte er für seine beiden Tore – eines pro Spiel. Vergangene Saison waren es am Ende drei gewesen. „Nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich weiß, dass ich mehr Tore machen kann. Das versuche ich dieses Jahr besser zu machen.“

Bei Union und Jahn Regensburg hatte Mees seine Torgefährlichkeit in der Zweiten Bundesliga einst mit jeweils sechs Saisontreffern unter Beweis gestellt. Schafft er das auch bei den Störchen?

Die nächste Gelegenheit bietet sich dafür am kommenden Sonnabend (13.30 Uhr) im Heimspiel gegen Hannover 96. „Hannover hat jetzt gegen St. Pauli gewonnen und ein starkes Spiel gemacht“, warnt Mees und schiebt hinterher: „In der Zweiten Liga ist jedes Spiel schwierig. So gehen wir die Partie an und wollen gewinnen.“ Mit Joshua Mees in der Startelf? „Ich gebe im Training alles und würde mich natürlich freuen.“ Wobei das nächste Joker-Tor wohl auch in Ordnung wäre – dann aber zum Holstein-Sieg.