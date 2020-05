Alle Corona-Tests bei Holstein negativ

Kiel

Wie der Verein am Sonnabend mitteilte, sind den Laborergebnisen zufolge sämtliche Tests negativ ausgefallen. Damit sollten den Störchen bei der erhofften Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings alle nichtverletzten Spieler zur Verfügung stehen.

Erwartet wird, dass Holstein in der kommenden Woche wieder in den regulären Trainingsbetrieb übergeht. Am Mittwoch wird auf politischer Ebene über die Fortsetzung der Saison entschieden.

Anzeige

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Drei positive Tests beim 1. FC Köln

Die Befürchtung, die ersten Tests auf Grundlage des Hygienekonzepts der Deutschen Fußball-Liga ( DFL) für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Ersten und Zweiten Bundesliga könnten zu bislang unentdeckten positiven Corona-Befunden führen, haben sich damit zumindest im Storchennest nicht bewahrheitet.

Weitere KN+ Artikel

Am Freitagabend war beim 1. FC Köln durch die erste Testreihe bekannt geworden, dass drei Personen an Covid-19 erkrankt sind. Zwei namentlich nicht bekannte Spieler und ein Vereinsmitarbeiter sind betroffen und müssen sich nun in Quarantäne begeben.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.