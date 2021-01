Kiel

Herr Schwenke, wie ging und geht es Ihnen nach dem Kieler Pokaltriumph?

Wolfgang Schwenke: Das war der absolute Wahnsinn. Ich habe mehrere Hundert Whatsapp-Nachrichten bekommen, auch von Menschen, mit denen ich in letzter Zeit eher weniger Kontakt hatte. Es ist sehr schön zu spüren, dass so viele Leute in ganz Deutschland daran teilhaben. Als ich in der Nacht nach dem Spiel zu Hause war, war ich noch total aufgekratzt, konnte zunächst nicht schlafen. Ich habe mich durch die Gazetten geklickt, noch mal viele Videos geschaut, alles auf mich wirken lassen. Das ist wirklich ein historischer Moment für unseren kleinen Verein und für die ganze Stadt und das Land Schleswig-Holstein in dieser schwierigen Zeit. Wir haben im Vorfeld ja versucht, die Kieler und alle Holstein-Fans mitzunehmen, unter anderem mit der Drohnenshow es weit sichtbar zu machen, was hier stattfindet. So ein Spiel ist dann natürlich wie gemalt. Und das hat sich nach dem Spiel in den Feierlichkeiten im Autokorso ja auch entladen.

Wie haben Sie das Spiel auf der Tribüne erlebt? Ab wann hatten Sie den Eindruck, dass wirklich etwas möglich ist?

Man muss immer daran glauben. Auch wenn man am Anfang vielleicht leise Gedanken in die Richtung hat, hoffentlich nicht zu hoch zu verlieren. Das habe ich weggewischt. Das Quäntchen Glück gehört natürlich dazu, dass Hauke Wahl den Ball kurz vor dem Ende genau so trifft, dass er hinten ins Tor geht. Spätestens von diesem Zeitpunkt an war absolut klar: Jetzt ist alles möglich. Ich bin wahnsinnig stolz auf unsere Mannschaft und freue mich sehr für die Jungs. Sie sind fantastisch aufgetreten. Zweimal einen Rückstand gegen die Bayern aufzuholen – wann ist das zuletzt einer Mannschaft gelungen? Und dann das Elfmeterschießen, wie sie die Strafstöße verwandelt haben: eiskalt wie die Witterung.

War dieser Erfolg der größte und wichtigste Ihrer KSV-Zeit?

Das muss man differenziert betrachten. Medial auf jeden Fall, mehr als die Bayern zu schlagen, geht nicht. Aber nach so langer Zeit den Aufstieg zu erleben mit all den Emotionen, mit Menschen auf den Straßen, die ihre alten Trikots und Flaggen herausgeholt haben – das war sehr bewegend. Aber dieser Sieg zählt sicher zu den Top-Highlights.

Wie bedeutend ist der Sieg für den Verein und die Stadt Kiel?

Er ist für den Verein beinahe unbezahlbar. Allein was das an Werbung für unseren Verein bedeutet. Rund sieben Millionen Menschen in Deutschland haben das Spiel live verfolgt. Und dann kann es mit diesem Ergebnis für uns nicht besser laufen. Spätestens jetzt weiß jeder, dass hier guter Fußball gespielt wird, dass es nördlich von Hamburg noch einen Fußball-Verein gibt. Aber wir müssen jetzt vernünftig damit umgehen. Der Pokal ist ein anderer Wettbewerb, unsere Basis ist und bleibt die Liga. Wir müssen uns jetzt bei aller Freude wieder darauf fokussieren. Das ist ja im Sport manchmal brutal: Du kannst solche Dinge nicht lange genießen, musst gleich wieder auf den Liga-Alltag umschalten. Das Spiel am Sonntag ist unglaublich wichtig für uns, dort müssen wir uns für den Pokalerfolg belohnen.

Für die Stadt und das Land Schleswig-Holstein ist es aber natürlich auch toll. Kiel ist eine Sportstadt mit sehr begeisterungsfähigem Publikum, und es ist fantastisch, zwei momentan erfolgreiche Vereine zu haben mit dem THW, der Weltklasse ist und die Champions League gewonnen hat. Wir freuen uns immer, wenn es Botschaften gibt vom THW (wie zum Beispiel jetzt nach dem Sieg, als der Champions-League-Sieger THW dem „Champions-League-Sieger-Besieger“ Holstein via Instagram gratulierte, d. Red.). Die Vereine sind freundschaftlich verbunden, Spieler beider Teams besuchen die Spiele des anderen – wenn es möglich ist, momentan in der Pandemie ja leider nicht. Wir freuen uns füreinander.

Was passiert mit den Zusatzeinnahmen aus dem Erreichen des Pokal-Achtelfinals? Diese rund 700000 Euro waren ja sicher nicht eingeplant.

Nein, mit dieser Einnahme rechnest du nicht. Wir haben aktuell schwere Zeiten mit großen wirtschaftlichen Verlusten zu überstehen, dieser Betrag kann den einen oder anderen Schmerz lindern und die Verluste etwas minimieren.