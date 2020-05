So war das erste Geisterspiel

Regensburg

Auf der Stadionleinwand tickt lautlos die Uhr herunter. Noch 60 Minuten bis zum Anpfiff. Der Rasen: leer. Die Tribünen sowieso – bis auf einige Journalisten und Vereinsvertreter auf den Presseplätzen, gut 15 Maskenträger mit Abstand verteilt. Hier knarzt ein Funkgerät, da telefoniert ein Kollege mit der Redaktion. „Es ist noch ganz schön leer, keine Ahnung, wann die Zuschauer kommen.“ Unter den Masken kollektives Grinsen. Auf der Gegengerade stehen ein paar Kameras und zwei Ordner, am Spielfeldrand auch. Die Atmosphäre ist entspannt, aber irgendwie nicht Profifußball-like. Geisterspiel eben.

Es ist 12 Uhr mittags, High Noon sozusagen, in der Arena Regensburg, Heimstätte des Zweitligisten SSV Jahn. In einer Stunde soll hier erstmals seit neun Wochen der Ball wieder rollen. Aber es fühlt sich nicht so recht danach an. Das war zu erwarten.

Fragebogen, Fiebermessen, rein ins Stadion

Dann dreht der Stadion-DJ auf. Bon Jovi, Liquido und Sum 41 dröhnen aus den Lautsprechern. Ein Stück Normalität, vielleicht auch ein bisschen Trotz. Schließlich war schon die Anreise nach und innerhalb von Regensburg sowie das Einchecken am Stadion alles andere als normal: Während die Regensburger Profis einzeln im Privat-Pkw eintreffen und die Kieler Störche des Abstands wegen in zwei Bussen anreisen, müssen die Journalisten beim Befahren des Stadiongeländes die erste Einlasskontrolle passieren. Anschließend geht es einzeln ins Stadionfoyer. Ausgefüllten Fragebogen („Haben Sie Symptome?“, „Hatten Sie wissentlich Kontakt zu Menschen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden?“ und Co.) abgeben, Ausweis vorzeigen. Danach wird die Körpertemperatur gemessen, erst dann gibt es die Akkreditierung. Organisiert ist das alles wunderbar, aber halt nicht normal. Wieder raus aus dem Foyer, an den geparkten Mannschaftsbussen vorbei zum Marathon-Tor. „Spiel ohne Zuschauer“ prangt dort auf einem Hinweisschild. Als hätte man es auf dem ausgestorbenen Stadionvorplatz nicht längst gemerkt.

Masken überall

Als die Teams zum Aufwärmen auf den Platz kommen, riecht es schon etwas mehr nach Zweitligafußball. Oder besser gesagt: Es sieht so aus. Riechen tut man mit FFP2-Maske ohnehin nichts außer den dicken Stoff. Die Spieler und Trainer auf dem Rasen sind so ziemlich die ersten Menschen, die ich ohne Maske sehe, seitdem ich in Kiel am Freitagvormittag den ICE bestiegen habe. Im Zug, auf den Bahnhöfen in Frankfurt und Regensburg, im Hotel, im Taxi („Wieso zur Arena, da darf doch keiner hin?“), am Stadion – überall Masken. Bayern ist deutlich schlimmer von der Corona-Pandemie betroffen als Schleswig-Holstein, erst seit kurzem dürfen die Menschen hier wieder ohne triftigen Grund auf die Straße. Die meisten Passanten sind allein unterwegs, maximal zu zweit. Und eben mit Maske. Mit solch Schutzbedeckung sitze nun auch ich im Stadion, das ich allein betreten musste. Da ist es doch passende Ironie, dass im Hotel kurz vor meinem Aufbruch zum Stadion eine irgendwie krude Schlager-Instrumentalversion von „You never walk alone“ aus den Boxen auf die wenigen Geschäftsreisenden losgelassen wurde.

Und im Stadion ist schon jetzt – trotz „normaler“ Musik – zu hören, was während der 90 Minuten am auffälligsten anders ist: die Geräusche. Erst ohne Zuschauer hört man im Stadion, wie viel, wie laut, wie häufig Spieler und Trainer kommunizieren. Umso mehr, als jemand 20 Minuten vor Spielbeginn der Stadionmusik wieder den Stecker zieht. Jetzt ist Holsteins Trainer Ole Werner deutlich zu verstehen, wie er beim Aufwärm-Torschuss lobt und aufmuntert. Rund um den Platz summen und dröhnen die Werbebanden und Lüftungsanlagen. Das war’s – es ist ein bisschen wie sonntags um 12 Uhr auf dem Dorf-Sportplatz, bevor die dritte Herrenmannschaft in der Kreisklasse B aufläuft. Nur mit Tribüne und ohne Bier. Und mit deutlich weniger Fehlschüssen im Warm-up.

Arbeitsroutine setzt trotzdem ein

15 Minuten vor dem Anpfiff setzt langsam der erste Gewöhnungseffekt ein. Das Atmen mit Maske, der leichte Gummibänder-Druck hinter den Ohren, der Blick auf leere Sitzschalen, gehört halt alles dazu. Die Rasensprenger gehen an, die Greenkeeper bessern den Rasen aus, auch die Musik läuft wieder. Freddy Mercury singt „I want it all, and I want it now“. Und obwohl immer noch dieses Kribbeln fehlt, gegen das man sich auch als Journalist in einem vollen Stadion nicht wehren kann – langsam setzt die Spieltagsroutine ein. Und die ist während der 90 Minuten nicht viel anders als sonst. Die Arbeit verändert sich schließlich nicht.

Aber die Routine wird immer wieder durch Ungewöhnliches, Geisterhaftes unterbrochen. Ein Einlaufen gibt es nicht, die Profis trudeln einfach so auf dem Rasen ein. Die Ersatzspieler verteilen sich – mit Maske – auf der Tribüne. Nach der etwas deplatzierten Begrüßung „aller Fußballfreunde“ des Stadionsprechers wird es sehr still. Und dann rollt der Ball. Er rollt sogar ziemlich gut, dafür dass das hier alles irgendwie komisch ist. Und auch in Geisteratmosphäre ist vieles zumindest ähnlich zu den bisherigen Auftritten der KSV in dieser Saison: Gutes Spiel, 2:0-Führung, am Ende aber nur ein Punkt.

Keine Mixed-Zone, keine Nachwehen

Als der Abpfiff ertönt, jubeln ein paar Regensburger kurz, vor allem die von draußen. Die Spieler verlassen den Innenraum, die Journalisten bleiben. Eine gute Viertelstunde später flimmert die virtuelle Pressekonferenz über die Leinwände, zu der vorab Fragen eingereicht werden konnten. Danach brechen wir nach und nach auf. Eine Mixed-Zone für Spielerinterviews gibt es nicht. Draußen auf dem Vorplatz gibt es auch nichts. Dieses Nachglühen der Partie, das oft noch stundenlang rund ums Stadion anhält, die Diskussionen, die Menschenströme auf dem Weg zum Bierstand oder nach Hause – als hätte es all das nie gegeben. Als ich ins Taxi steige, fährt ein Mannschaftswagen der Polizei vor, kontrolliert im Vorbeifahren. Es ist auf den ersten Blick klar: Die Hygieneregeln der DFL wurden eingehalten. Das schmucke Stadiongelände ist so gut wie leer. Und so ein bisschen trostlos.

In der Altstadt aber sind jetzt recht viele Menschen unterwegs, und nicht mehr alle tragen Masken. Die Sonne scheint, lädt zum Bummeln ein, durch die Gassen in Richtung Donau. Es ist das, was einem normalen Sonnabendnachmittag in dieser Zeit am nächsten kommt. Dass gerade ein Zweitligaspiel, das erste seit Wochen, zu Ende gegangen ist – kaum spürbar. „Was war denn hier heute?“, fragt der Taxifahrer, als er mich abholt. Nur ein Fußballspiel, sage ich durch meine Maske. Nur ein Fußballspiel.

