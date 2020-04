Kiel

„Wir haben in kurzer Zeit eine einvernehmliche Lösung finden können“, sagte Holsteins Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Tholund. „ Fabian Wohlgemuth hat sich dabei sehr kooperativ verhalten und im Angesicht der krisenbedingt angespannten Situation des Vereins solidarisch reagiert. Wir wünschen Herrn Wohlgemuth für seinen persönlichen und beruflichen Weg alles Gute.“ Wie genau die Übereinkunft ausgestaltet ist, teilte der Klub nicht mit.

Stöver ersetzte Wohlgemuth im Oktober 2019

Fabian Wohlgemuth war in den Spielzeiten 2018/19 und 2019/20 für den sportlichen Bereich der KSV verantwortlich, das Arbeitspapier des 41-jährigen Berliners besaß eine Gültigkeit bis 30. Juni 2021. Im Oktober vergangenen Jahres war er in den Nachwehen der Entlassung von Cheftrainer André Schubert freigestellt worden. Die Nachfolge als Sportchef trat Uwe Stöver an.

Anzeige

„Ich habe immer mit Freude und höchster Motivation für die KSV Holstein gearbeitet“, erklärte Wohlgemuth laut Klubmitteilung. „Für mich schließt sich damit ein sehr wichtiges berufliches Kapitel. Ich werde den Weg der Störche dennoch weiter intensiv verfolgen und wünsche dem Klub besten Erfolg“, so Wohlgemuth weiter, der seit seiner Demission in Kiel unter anderem mit dem Sportdirektorposten bei Hannover 96 in Verbindung gebracht worden war.

Weitere KN+ Artikel

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.