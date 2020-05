Kiel

„Natürlich haben wir uns auf diese Veranstaltung als essenzieller Bestandteil unseres Vereinslebens und den Austausch mit unseren Mitgliedern gefreut“, sagte Präsident Steffen Schneekloth stellvertretend für das KSV-Präsidium. „Wir haben eine Verlegung aufgrund der aktuellen Lage und zum Schutze der Mitglieder, unter denen sich gerade auch viele ältere Menschen versammeln, jedoch als einzigen sinnvollen Schritt erachtet.“

Seit Mitte März ruht der reguläre Spielbetrieb in der Zweiten Bundesliga, die Partien aller Nachwuchsteams sowie der Holstein Women wurden bis auf Weiteres ausgesetzt, die Mitarbeiter der Geschäftsstelle befinden sich seit Anfang dieses Monats in Kurzarbeit, und auch die KSV-Profis sowie das Trainer- und Funktionsteam verzichten auf Teile ihres Gehaltes. Seit dem 7. April trainieren die Profis unter strengen Auflagen in Kleingruppen.

Anzeige

Die zunächst abgesagte Mitgliederversammlung soll voraussichtlich im Herbst dieses Jahres nachgeholt werden. Ein genauer Termin steht aber noch aus.

Weitere KN+ Artikel

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.