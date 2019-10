Wahl: War ein Sieg für Fabian Wohlgemuth

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonntagnachmittag vor 54176 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart gegen den VfB Stuttgart mit 1:0 gewonnen. Das Tor für die Kieler Störche erzielte nach Flanke von Johannes van den Bergh der Südkoreaner Jae-Sung Lee per Kopf in der 55. Minute.