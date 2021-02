Kiel

Zwei sensationelle Siege auf eigenem Terrain. Jubelnde Fans vor den Bildschirmen und auf den Straßen. Und dann: das Aus im Halbfinale. Was für eine Enttäuschung - aber schon kurz danach war klar: Deutschland hat im Sommer 2006 zwar ein Spiel verloren, aber weltweit jede Menge Sympathien und Herzen gewonnen. Und Vorurteile gegen die angeblich so humorlosen Deutschen mal eben weggefegt - all das war so viel mehr wert als ein gewonnenes WM-Halbfinale.

Das dramatische Duell der KSV-Kicker gegen die Bayern und jetzt der zweite Elfmeter-Krimi mit glücklichem Ausgang lassen kurz vergessen, dass schon in der nächsten Runde Schluss sein könnte mit der Erfolgsserie. Gut so, die Euphorie sollten wir jetzt erst mal ausgiebig genießen und die Jungs um Ole Werner ordentlich hochleben lassen für diesen Kraftakt in eisiger Kälte.

Anzeige

Nach 120 Minuten noch die Energie und die Nerven zu haben, im Elfmeterschießen nichts zu versieben, ist eine sensationelle Leistung. Und die nimmt ihnen keiner mehr - egal, was in ein paar Tagen in der nächsten Runde passiert.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der wahre Geist des Fußball

Die „Störche“ haben eben noch nicht verlernt, was der wahre Geist des Fußballs ist: Es ist der Teamgeist, der unbedingte Wille, zusammen das Spiel zu gewinnen. Mit Herz und Verstand, Ausdauer und Intelligenz. Als die Bayern vor knapp drei Wochen wie geprügelte Hunde durch den Schneesturm vom Platz im Holstein-Stadion trotteten, konnte sich mancher von ihnen eine kleine Herablassung an die Adresse der Kieler Sieger nicht verkneifen.

Die „Underdogs“ hätten eben einfach alles in die Waagschale geworfen, was sie hatten, kommentierte etwa ein sichtlich übellauniger Thomas Müller. Sachlich nicht falsch, stilistisch aber eine reichlich missgünstig wirkende Aussage eines Fußball-Millionärs, der womöglich auch gern mal wieder Underdog wäre. Denn nur wer unten ist, kann aufsteigen. Wer oben ist, dem bleibt nur der Fall.