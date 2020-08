Nach bestandener Prüfung kann sich der frisch gebackene Fußballlehrer Ole Werner nun voll auf die am Montag beginnende Saisonvorbereitung mit Fußball-Zweitligist Holstein Kiel konzentrieren. In den gut fünf Wochen Sommertraining werden die Störche auch ein Trainingslager beziehen.

KSV-Sommerfahrplan - Mit Fußballlehrer in die Vorbereitung

Von Niklas Schomburg