Kiel

Einzig Reha-Patient Jannik Dehm wird fehlen, ansonsten kann Interimscoach Ole Werner aus dem Vollen schöpfen. Makana Baku, Janni Serra und Salih Özcan seien in guter Verfassung von der Länderspielreise mit der deutschen U21 zurückgekehrt. Und auch Jae-Sung Lee hat seine lange Rückreise aus Südkorea schadlos überstanden. "Sein Zustand ist überraschend gut", sagte Werner am Freitag auf der Spieltags-Pressekonferenz.

Beim VfB Stuttgart (So., 13.30 Uhr, im KN-Liveticker) wird den Störchen eine Wand aus erwarteten 53000 Zuschauern gegenüberstehen. Ehrfurcht löst das in Werner aber nicht aus. Eher Vorfreude. "Das sind die Spiele, für die man das Ganze hier macht", sagte er. "Es ist für jeden ein Ziel, einmal vor so einer Kulisse spielen zu können."

Mit welchem Personal und in welcher Grundformation die KSV starten wird? Daraus macht Werner noch ein Geheimnis. Er kündigte allerdings an, man werde "ein, zwei Sachen anders machen als in den Vorwochen". Das habe auch mit der in Kiel nur allzu bekannten, auf Ballbesitz und Rotationen basierenden Spielidee von VfB-Trainer und Ex-Störche-Coach Tim Walter zu tun. "Die nimmt natürlich Einfluss auf unsere Spielvorbereitung", sagte Werner.

