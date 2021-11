KSV-Sportchef Stöver: Jahn Regensburg das Holstein Kiel des letzten Jahres

Kiel

13 Partien sind gespielt, die Zweite Fußball-Bundesliga geht in die letzte Länderspielpause des Jahres 2021. 13 Spieltage, die bei Holstein Kiel und an den anderen Zweitligastandorten für Gesprächsstoff sorgen. Der HSV tritt auf der Stelle, Stadtrivale St. Pauli grüßt von oben. Die Absteiger Bremen und Schalke kämpfen mit dem harten Pflaster Zweite Liga, gleiches gilt im Tabellenkeller für dort erwartete Klubs wie Ingolstadt, aber auch Hannover 96. Wo steht Holstein Kiel in dieser umkämpften Liga, deren Tabelle leitergleich Ein-Punkt-Abstände zwischen den Rängen ausweist? Im Gespräch mit KN-online erklärt KSV-Sportchef Uwe Stöver, welcher Klub ihn überrascht, wo er die KSV aktuell sieht und was St. Pauli richtig macht.

Uwe Stöver zur umkämpften Zweiten Liga: „Man hat auch jetzt am Wochenende wieder gesehen, wie eng diese Liga ist. Wir schlagen Erzgebirge Aue relativ souverän mit 3:0, Aue ist in der Lage, Heidenheim – die grundsätzlich sicher zu den besseren Mannschaften der Liga zählen – seinerseits deutlich zu schlagen. Wir machen ein sehr gutes Spiel gegen Darmstadt, die gewinnen bei Schalke. Du musst dich Woche um Woche nahe an 100 Prozent bewegen, um Spiele zu gewinnen. Du kannst in kein Spiel gehen und sagen, das nehmen wir einfach mal so mit.“

...zur größten Überraschung: „Jahn Regensburg ist so ein wenig das Holstein Kiel des letzten Jahres – zumindest tabellarisch. Sie haben auch in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie gute Leistungen bringen können, aber in dieser Deutlichkeit ist das schon ein Stück weit überraschend. Eine Mannschaft, die in ihrer Struktur gewachsen und stabil ist. Das zeigt, dass wenn die elementaren Parameter für Mannschaftssport gegeben sind, dass das eine gute Basis darstellt, um in der Liga erfolgreich zu sein. Das zeigt Regensburg im Moment eindrucksvoll.“

...zu unerfüllten Erwartungen: „Dass die Ambitionen etwa von Fortuna Düsseldorf oder Hannover 96 andere sind – da erzähle ich nichts Neues. Auch beim HSV hat man natürlich ein Selbstverständnis, eine Zielsetzung und auch Druck im Umfeld und im Verein, dem man selbst gerecht werden muss. Das ist nie ein Selbstläufer. Du musst gut in die Saison reinkommen, in der Gruppe einen Zusammenhalt und einen absoluten Willen entwickeln. Jahr für Jahr zeigen auch die Absteiger, dass es nicht einfach ist, dass du erstmal ankommen und dich behaupten musst in einer Liga, in der es zunächst über Zweikämpfe, das Körperliche, das Läuferische geht. Das hat in erster Linie etwas mit dem Kopf zu tun und das als Grundlage zu manifestieren, ist ein Anspruch, dem man erstmal gerecht werden muss. Das wird oftmals unterschätzt.“

...zu Tabellenführer St. Pauli: „Beim FC St. Pauli hat sich durch gewisse Erfahrungen in den letzten Jahren und mit dem Rückenwind der vergangenen Rückrunde etwas entwickelt, und die Brust ist breiter geworden. Da wissen alle, was man investieren muss, um erstens nicht in den Strudel nach unten zu geraten und zweitens sich kontinuierlich nach vorne zu robben. Wenn das mal drin ist und du gute Entscheidungen triffst – und die hat man definitiv getroffen –, dann kann das Tabellenplatz eins bedeuten.“

...zur Rolle der KSV in Liga zwei: „Unser Problem ist in erster Linie, dass wir die Hypothek der ersten Spiele mitschleppen. Ohne die und mit einem Sieg gegen Rostock wäre es von der Punkteausbeute für unsere Mannschaft in etwa das gewesen, was wir uns vorgenommen haben. Seit dem Spiel gegen Regensburg haben wir nur zwei Spiele verloren, das ist eine Entwicklung, die wir eigentlich von Beginn an erhofft, vielleicht sogar erwartet haben. Ich glaube, dass der eingeschlagene Weg der vergangenen Wochen der richtige ist, um uns sukzessive in andere Tabellenregionen vorzuarbeiten. Ein gesicherter, sorgenfreier Mittelfeldplatz wäre in dieser Saison das, was unseren Vorstellungen entspräche. Dass es eine schwerere Saison wird als die letzte, das war uns allen klar.“

...zur Bedeutung des jüngsten Erfolges: „Der Sieg gegen Dresden war extrem wichtig. Auch in dem Wissen, welche Spiele uns bis Jahresende bevorstehen: in Heidenheim, gegen Bremen, in Nürnberg, dann kommt Sandhausen und dann der FC St. Pauli. Es stehen uns anspruchsvolle Wochen bevor, deshalb tun wir gut daran, nicht einen Deut nachzulassen. Wenn der Inhalt stimmt, sprich Einstellung, Taktik, Kondition, bin ich sicher, dass wir eine Mannschaft haben, die jedes Wochenende Aussicht auf drei Punkte hat. Ob es dann bis Jahresende 15, zwölf oder zehn Punkte sind – das kann ich nicht sagen und möchte ich auch nicht als Ziel ausgeben. Für mich ist wichtig, dass wir uns jede Woche so präparieren, dass wir Aussicht auf drei Punkte haben. Und da stimmt mich die jüngste Entwicklung sehr positiv.“

...zur Länderspielpause: „In den letzten Wochen bedurfte es sehr vielen Anstrengungen. Und daher glaube ich, dass es auch gut für den Kopf ist, dass man die Zeit hat, um gewisse Dinge regenerativ betrachten zu können, für den Kopf und den Körper. Um dann rechtzeitig wieder hochzufahren – auch das ist die Kunst innerhalb einer Länderspielpause: die Entwicklung der letzten Wochen zu verarbeiten und den Sieg gegen Dresden auch ein Stück weit zu genießen, aber es gleichzeitig mit dem Fokus auf die nächste herausfordernde Aufgabe in Heidenheim anzugehen.“