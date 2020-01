Seine Runden drehte er bereits in den Vortagen, hatte hin und wieder auch den Ball am Fuß. Am Montag dann aber der nächste Höhepunkt für Jannik Dehm im Trainingslager in Oliva: Der Rechtsverteidiger von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel nahm am Fußballtennis-Turnier der Mannschaft teil.